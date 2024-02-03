Москва, 3 февраля, 2024, 15:13 — ИА Регнум. На херсонском направлении в течение недели в плен сдались 26 украинских военнослужащих, сообщил 3 февраля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

РИА Новости/Павел Лисицын

На данном направлении, уточнил он, российские войска нанесли поражение живой силе и технике 35-й, 36-й, 38-й бригад морской пехоты, 121-й, 123-й и 124-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Николаевка, Тягинка, Ивановка, Токаревка, Антоновка, Янтарное Херсонской области.

«Противник потерял до 290 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, 11 лодок и 12 орудий полевой артиллерии», — информировал Конашенков.

Кроме того, по его словам, в течение недели сдались в плен 26 украинских военнослужащих.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее рассказал, что в украинской армии военные идут в бой «под дулом автомата». Всех, кто пытается сдаться в плен и перейти на сторону ВС РФ, расстреливают в спину.

Один из украинских военнопленных рассказывал, что в одной роте ВСУ за полгода из 130 человек в строю осталось 80. При этом командир роты Леон сбежал прямо с поля боя, бросив подразделение. На бегу, по словам пленного Валерия Селеверстова, командир прокричал, что «сваливает, а вы как хотите».