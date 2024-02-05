Москва, 5 февраля, 2024, 10:18 — ИА Регнум. На российский рынок продолжают поступать новые зарубежные препараты, которые отечественная фармацевтическая отрасль пока ещё не может заместить. Об этом 5 февраля сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Новые препараты заходят. Но надо подумать ещё и о том, что если какие-то компании будут принимать решение не заходить на наш рынок, то, может, стоит какие-то регуляторные механизмы сделать», ― сказал в беседе с «РИА Новости» глава Минздрава.

Он добавил, что если компании не захотят поставлять свою продукцию, то стоит подумать о разработке регуляторного механизма, по которому можно будет делать аналогичные препараты внутри страны, несмотря на патент.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявлял, что в России необходимо создать товарные запасы наиболее востребованных лекарств. Он сравнил это с запасом газа для прохождения холодного периода. Заняться формированием определённого резерва глава государства поручил Минпромторгу и Минздраву.

В марте 2023 года он поставил задачу нарастить долю отечественных лекарств на рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков.

Во время встречи с доверенными лицами 31 января Путин заявил, что Россия уже сама производит 75% жизненно важных лекарств, но этого недостаточно. По его словам, если что-то нужно добавить, то можно и нужно это сделать, в том числе поддержать науку, развитие технологий, внутренний рынок, производство.