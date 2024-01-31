Москва, 31 января, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Россия уже сама производит 75% жизненно важных лекарств, но этого недостаточно, заявил 31 января кандидат в президенты РФ Владимир Путин во время встречи с доверенными лицами в Гостином дворе в Москве.

Семен Лиходеев/ТАСС

«Из так называемых жизненно важных необходимых лекарственных препаратов мы 75% обеспечиваем за счёт собственного производства, 75%! Вот это всё-таки прилично. Но, наверное, недостаточно. Не наверное, а точно недостаточно», — сказал он.

По его словам, если что-то нужно добавить, то можно и нужно это сделать, в том числе поддержать науку, развитие технологий, внутренний рынок, производство.

Как передавало ИА Регнум, ранее Владимир Путин заявлял, что в России должны быть созданы товарные запасы наиболее востребованных лекарств. Он сравнил это с запасом газа для прохождения холодного периода. Заняться формированием определённого резерва глава государства поручил Минпромторгу и Минздраву.

В марте 2023 года он поставил задачу нарастить долю отечественных лекарств на рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков.

Летом вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что более 62% всех потребляемых в России медикаментов производится в стране, при этом создана технологическая возможность производства 82% жизненно важных препаратов.