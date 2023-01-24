Ново-Огарево, Московская область, 24 января, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Российской фармацевтике нужно использовать принцип, который применяется в создании запасов газа — чтобы избежать ажиотажа на рынке, заявил 24 января на совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин.

Михаил Климентьев/ РИА Новости Владимир Путин

Владимир Путин «Нужно обеспечить товарные запасы наиболее востребованных лекарств в определённый промежуток времени».

Президент напомнил, что для прохождения осенне-зимнего периода в России делается запас газа. Подобный принцип применяется и по ряду других позиций наиболее востребованных базовых продуктов. И этот же принцип применим для прохождения «гриппозного периода», когда наиболее востребованными являются жаропонижающие, антибиотики и прочее.

Владимир Путин «Ничего же не мешает своевременно сформировать определенный резерв».

Глава государства поручил подумать на эту тему тех, кто работает в этой сфере: «и Минпром, и Минздрав, и надеюсь, что будут сделаны соответствующие предложения, и они будут реализованы».