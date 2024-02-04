Рим, 5 февраля, 2024, 02:23 — ИА Регнум. Власти Украины уже не отрицают и не скрывают, что в конфликте с Россией наступил «тупик» из-за задержек поставок военной помощи. Об этом глава киевского режима Владимир Зеленский сказал 4 февраля в большом интервью первому каналу государственного итальянского телевидения RAI.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зеленский признал, что в ситуации «на земле, есть тупик, это факт», потому что «были задержки с оборудованием, а задержки означают ошибки».

Украинский лидер также сказал, что ВСУ сражается с одной из крупнейших армий в мире.

«Нам не хватает боеприпасов, нужны современные технические средства», — добавил Зеленский.

Что касается ситуации по морским операциям, то по словам главы киевского режима, там у военных «положительные результаты».

Как сообщало ИА Регнум, над необходимостью кадрового обновления военного руководства Украины и всего управленческого аппарата страны задумывается глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в интервью итальянскому телеканалу.

Под перезагрузкой и сменой кадров имеется в виду не один человека, а направления руководства страны, уточнил Зеленский.

Если российские войска пойдут в активное масштабное наступление, то правительство киевского режима спешно переберётся из Киева во Львов. Такое предположение высказал бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают критическую нехватку боеприпасов на поле боя. Киев доносит эту информацию через американские СМИ, заявил депутат Верховной рады Егор Чернев.

Президент России Владимир Путин заявил, что летнее контрнаступление ВСУ полностью и абсолютно провалилось. Он добавил, что сейчас инициатива на фронте находится в руках ВС РФ. При продолжении такого сценария украинская государственность может получить невосполнимый удар.