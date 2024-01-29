Вашингтон, 29 января, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Изменить ход контрнаступления ВСУ не помогло бы даже современное американское оружие, поскольку Вооружённые силы России построили оборону, которую невозможно прорвать. Об этом сообщил американский политолог и колумнист Стивен Биддл в статье для журнала Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, пишет он, американские самолёты F-16 не обеспечили бы прорыва в условиях украинской ПВО, поскольку они слишком уязвимы.

Кроме того, добавил он, ракетные системы залпового огня HIMARS сейчас гораздо менее эффективны, поскольку армия России уменьшила свою зависимость от крупных узлов снабжения в пределах досягаемости оружия.

Также политолог сравнил американские танки Abrams с немецкими Leopard 2, которые ВСУ использовали в летнем контрнаступлении. Он отметил, что, хотя они показали хорошие результаты, их трудно назвать «неуязвимым супероружием». Из почти 100 Leopard 2, которые находятся на вооружении ВСУ, не менее 26 были выведены из строя, а остальные нельзя использовать из-за проблем с ремонтом, уточнил Биддл.

Автор также отметил слабую подготовку украинских военных и ошибки в стратегии. Пяти недель обучения военных ВСУ перед контрнаступлением недостаточно для освоения всех сложностей современного боя, заключил политолог.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 16 января заявил, что начавшееся в июне 2023 года контрнаступление ВСУ полностью и абсолютно провалилось. Он уточнил, что сейчас инициатива в зоне боевых действий полностью на стороне Вооружённых сил России.

Полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис 10 января заявил, что ВСУ не смогут изменить ситуацию в зоне СВО в нынешнем году. Эксперт отметил, что в результате таких попыток бессмысленно погибнут несколько сотен тысяч военных украинских войск.

Газета Mundo отмечала, что украинские военные обвинили в провале летнего контранступления руководство страны и Запад. По мнению бойцов ВСУ, это произошло в том числе и потому, что наступление заранее анонсировали и широко разрекламировали. В частности, западные союзники Киева и СМИ, а также сами киевские власти распространили сотни, если не тысячи прокламаций, графиков и анализов будущей военной операции, сведя на нет эффект неожиданности.