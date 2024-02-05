Вашингтон, 5 февраля, 2024, 03:56 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден поддержал законопроект Сената Конгресса США о выделении дополнительного финансирования на помощь Украине и Израилю, ужесточение пограничного контроля. Его заявление распространила пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Мы достигли двухпартийного соглашения по национальной безопасности, которое включает самый жёсткий и справедливый набор пограничных реформ за последние десятилетия. Я решительно поддерживаю это соглашение», — подчеркнул Байден.

Также президент США призвал Конгресс как можно скорее объединиться и принять соглашение.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля на сайте комитета по ассигнованиям сената США появился текст законопроекта по охране границы страны, помощи армиям Израиля и Украины. Документ содержит около 400 страниц. Предусмотрено выделение $118,28 млрд, из которых $60,06 млрд — на нужды ВСУ и $14,1 млрд полагается Израилю.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки в Киев оружия из США не повлияют на ход специальной военной операции, а лишь сделают украинцам больнее. США, являясь прямым участником вооружённого конфликта, провоцируют Украину на продолжение военных действий, отметили в Кремле.