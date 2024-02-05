Вашингтон, 5 февраля, 2024, 03:30 — ИА Регнум. Сенат Соединённых Штатов представил компромиссный законопроект по охране границы страны, помощи армиям Израиля и Украины. Документ почти в 400 страниц опубликовали 4 февраля на сайте комитета по ассигнованиям сената США.

Lawrence Jackson Сенат США

В целом, законопроектом предусмотрено выделение 118,28 млрд долларов, из которых 60,06 млрд — на нужды киевской армии и 14,1 млрд долларов полагается Израилю.

Как сообщало ИА Регнум, предполагалось, что члены палаты представителей США проголосуют по законопроекту о предоставлении поддержки Израилю на сумму в размере 17,6 млрд долларов без нового пакета помощи Украине. Согласно письму спикера Конгресса Майка Джонсона, законодатели рассмотрят документ после 4 февраля.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 31 января заявил, что США не имеют возможности оказывать военную помощь Украине без одобрения со стороны Конгресса. Ограничение поставок западного оружия уже плохо отразилось на ситуации для ВСУ на поле боя, добавил он.