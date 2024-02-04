Лондон, 4 февраля, 2024, 22:54 — ИА Регнум. Лондонский «Арсенал» на своём поле, на стадионе «Эшбертон Гроув», 4 февраля обыграл «Ливерпуль» в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Иван Шилов ИА Регнум

В составе победителей мячи забили Букайо Сака, Габриэл Мартинелли и Леандро Троссард.

На третьей компенсированной к первому тайму минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Арсенала» Габриэл Магальяйнс.

С 88-й минуты «Ливерпуль» играл без Ибраима Конате — его удалили за вторую желтую карточку.

В итоге «Арсенал» набрал 49 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Ливерпуль» по-прежнему лидирует с 51 баллом.

На третьем месте «Манчестер Сити» — 46 очков и два матча в запасе.

11 февраля «Арсенал» в гостях встретится с английским клубом «Вест Хэм».

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