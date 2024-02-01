Без Роналду клуб «Аль-Наср» забил шесть мячей в ворота команды Месси
Эр-Рияд, 2 февраля, 2024, 01:41 — ИА Регнум. Саудовский «Аль-Наср» со счетом 6:0 разгромил американский «Интер Майами» в товарищеском матче, который проходил в Эр-Рияде 1 февраля.
Эта встреча анонсировалась как последнее противостояние Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Но португальский форвард из-за травмы матч пропустил, а аргентинец вышел на поле уже почти в самом конце игры.
К 12-й минуте «Интер Майами» без Месси имел три гола.
Во втором тайме бразильский полузащитник Талиска оформил хет-трик, а ещё один мяч забил Мохаммед Маран.
Месси появился на поле на 84-й минуте, но от этого ничего уже не изменилось.
Как сообщало ИА Регнум, награда «Золотой мяч», которую вручает Международная федерация футбола (ФИФА) лучшему игроку сезона по версии журнала France Football, теряет авторитет и доверие. Об этом заявил Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду отреагировал на восьмое присуждение «Золотого мяча» нападающему «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионелю Месси тем, что оставил под публикацией об этом четыре смеющихся смайлика.
Месси обошёл Роналду в рейтинге лучших футболистов XXI века. Он занял первую строчку. Роналду числится в списке вторым. Тройку лидеров замкнул испанский защитник команды «Эмирейтс» из ОАЭ Андрес Иньеста.