Эр-Рияд, 2 февраля, 2024, 01:41 — ИА Регнум. Саудовский «Аль-Наср» со счетом 6:0 разгромил американский «Интер Майами» в товарищеском матче, который проходил в Эр-Рияде 1 февраля.

Mariya Butd Криштиану Роналду

Эта встреча анонсировалась как последнее противостояние Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Но португальский форвард из-за травмы матч пропустил, а аргентинец вышел на поле уже почти в самом конце игры.

К 12-й минуте «Интер Майами» без Месси имел три гола.

Во втором тайме бразильский полузащитник Талиска оформил хет-трик, а ещё один мяч забил Мохаммед Маран.

Месси появился на поле на 84-й минуте, но от этого ничего уже не изменилось.

Как сообщало ИА Регнум, награда «Золотой мяч», которую вручает Международная федерация футбола (ФИФА) лучшему игроку сезона по версии журнала France Football, теряет авторитет и доверие. Об этом заявил Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду отреагировал на восьмое присуждение «Золотого мяча» нападающему «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионелю Месси тем, что оставил под публикацией об этом четыре смеющихся смайлика.

Месси обошёл Роналду в рейтинге лучших футболистов XXI века. Он занял первую строчку. Роналду числится в списке вторым. Тройку лидеров замкнул испанский защитник команды «Эмирейтс» из ОАЭ Андрес Иньеста.