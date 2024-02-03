Москва, 3 февраля, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Сборная России по футболу в июне может провести товарищеский матч с командой Казахстана. Об этом 3 февраля сообщил телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Известия/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что вопрос проведения матча сборных России и Казахстана прорабатывается, встреча может пройти в июне.

Как передавало ИА Регнум, 31 января Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что товарищеский матч между сборными России и Сербии по футболу состоится 21 марта. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Динамо».

До этого генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отмечал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) быстро утвердил проведение матча сборных России и Сербии. По его словам, это было самое быстрое согласование.

Последний на сегодняшний день товарищеский матч сборная России провела в ноябре. Тогда россияне разгромили команду Кубы со счётом 8:0.