Херсон, 4 февраля, 2024, 18:13 — ИА Регнум. ВСУ на херсонском направлении испытывают нехватку боеприпасов, не ведут активных действий и пытаются лишь удержать свои позиции, сообщил 4 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА Регнум

«В последнюю неделю активность противника в Херсонской области сводилась к попыткам удержания имеющихся позиций. Активных действий обескровленный враг не вёл, ощущает явный дефицит артиллерийских боеприпасов», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Кроме того, ВСУ всё чаще используют ударные беспилотники, в том числе для обстрелов гражданской инфраструктуры, отметил Сальдо.

На минувшей неделе военнослужащие группировки войск «Днепр» продолжали поражать противника в Крынках и на правом (контролируемом ВСУ) берегу Днепра, за неделю общие потери противника составили до 400 человек и десятки единиц техники и вооружений (танков, миномётов, беспилотников, зенитных ракетных комплексов и др.), добавил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на херсонском направлении в течение минувшей недели в плен сдались 26 военнослужащих ВСУ. Кроме того, противник потерял до 290 бойцов.

1 февраля Сальдо сообщал о предотвращении покушения на жизнь главы села Малокаховка Каховского муниципального округа Херсонской области Романа Назарова. Назаров заметил подозрительного субъекта, который прикрепил бомбу к днищу его автомобиля, и вместе с сотрудниками Малокаховского территориального управления задержал подозреваемого и передал его военнослужащим ВС РФ.

31 января сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области гражданку России, завербованную украинскими спецслужбами. Украинская сторона поручила женщине собирать сведения о местах расположения военных объектов, органов региональной власти, последствиях ракетных обстрелов на территории региона. Женщина дала признательные показания.