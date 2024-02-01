Геническ, Херсонская область, 1 февраля, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Предотвращено покушение на жизнь главы села Малокаховка Каховского муниципального округа Херсонской области Романа Назарова. Об этом 1 февраля сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что Назаров лично заметил подозрительного субъекта, который прикрепил бомбу к днищу его автомобиля. После этого он вместе с сотрудниками Малокаховского территориального управления смог самостоятельно задержать подозреваемого и передать его военнослужащим 205-й бригады Вооружённых сил РФ.

«Благодарю Романа Павловича и сотрудников Малокаховского ТУ за бдительность, решительность и отвагу, а военнослужащих 205-й бригады за оперативность и профессионализм», — написал Сальдо.

Глава региона добавил, что с задержанным работают компетентные органы.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области гражданку России, завербованную украинскими спецслужбами. Украинская сторона поручила женщине собирать сведения о местах расположения военных объектов, органов региональной власти, последствиях ракетных обстрелов на территории региона. Опасаясь уголовного преследования, женщина дала признательные показания, рассказала о своей деятельности, сопряжённой с госизменой, и отказалась выполнять задания СБУ. Ей объявили официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьёй о госизмене.