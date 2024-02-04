Варшава, 4 февраля, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак в эфире телеканала Polsat согласился с польским президентом Анджеем Дудой, заявившим, что Крым принадлежал России дольше, чем Украине.

Сергей Мальгавко /РИА Новости

«Президент сказал правду. В Польше есть попытки навязать проукраинскую политкорректность, но мы не существуем для того, чтобы резонировать с линией украинской дипломатии», — сказал он.

Если Украина хочет политкорректности со стороны Польши, то должна делать встречные шаги, отметил Босак. Он напомнил, что между Польшей и Украиной есть нерешённый вопрос о конфликте по захвату рынка грузоперевозок, а также нерешённый вопрос о конфликте по поводу наводнения украинскими сельскохозяйственными товарами.

«У нас есть нерешённые исторические вопросы, и мы должны дисциплинировать друг друга и доказывать, что Крым больше украинский, чем русский? Для меня это странно», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, Дуда 3 февраля в интервью программе Kanal Zero на YouTube заявил о том, что Украине едва ли удастся вернуть Крым под свой контроль. Он напомнил, что до передачи в состав Украинской ССР полуостров находился в составе России, для РФ этот регион имеет особое значение.

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал слова Дуды откровенно шокирующими для киевского режима. По его словам, в Киеве точно не ждали от Польши подобного политического демарша.

Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов, в свою очередь, заявил, что подобные заявления Дуды говорят только об одном: Польша готовится к разделу Украины.

Он добавил, что Польша «претендует на земли Галицкой Руси и Червонной Руси», идёт информационная кампания по подготовке к «откусыванию этих земель».