Варшава, 3 февраля, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Украина едва ли сможет вернуть Крым под свой контроль, заявил 3 февраля в интервью программе Kanal Zero на YouTube президент Польши Анджей Дуда.

Константин Михальчевский / РИА Новости

«Не знаю, вернёт ли Украина Крым», — сказал он.

Дуда напомнил, что Крым до передачи в состав УССР «долгое время» находился в составе России и имеет для РФ особое значение.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году «центром притяжения» усилий ВСУ будут Крым и Чёрное море и что Вооружённые силы Украины ставят своей целью «изоляцию» полуострова.

Власти Украины неспособны изолировать Крым и уничтожить ни один порт на полуострове, не говоря уже о том, чтобы уничтожить их все, на Украине нет и не будет достаточного для этого количества дальнобойных ракет, отмечал в свою очередь бывший морской пехотинец Вооружённых сил США Брайан Берлетик.

Контрнаступление ВСУ 2023 года провалилось, и теперь руководству киевского режима нужно трезво взглянуть на ситуацию с границами, так как вернуть территории, которые Россия контролирует с 2014 года, вряд ли удастся, указали в своей публикации в январе 2024 года обозреватели газеты The Wall Street Journal.

Договор о возвращении Крыма и Севастополя в состав России был подписан в марте 2014 года по итогам проведённого в этих регионах референдума. В поддержку воссоединения с Россией высказались более 95% принявших участие в референдуме при явке более 80%.