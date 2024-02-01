Москва, 1 февраля, 2024, 10:13 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с пятнадцатой годовщиной интронизации. Видео встречи российского лидера и главы Русской Православной церкви (РПЦ) опубликовала пресс-служба Кремля.

Александр Казаков/РИА Новости Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

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Ровно 15 лет назад, 1 февраля 2009 года, в Храме Христа Спасителя в Москве состоялась торжественная интронизация предстоятеля РПЦ. Ранее Кирилл был митрополитом Смоленским и Калининградским, на Смоленской кафедре он находился с 26 декабря 1984 года. В ноябре патриарху Кириллу исполнилось 77 лет.

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