Москва, 4 февраля, 2024, 15:21 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) строительство нового жилья для льготной ипотеки планируется не только в Мариуполе, сообщил глава региона Денис Пушилин 4 февраля.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Сейчас предлагается инвесторам, застройщикам ещё 178 участков для строительства (жилья под льготную ипотеку. — Прим. ред.). Я вам скажу: востребовано. Сейчас мы смотрим по другим городам республики, где это будет задействовано», — сказал Пушилин в ходе пленарного заседания тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни» на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.

Глава региона отметил, что первые квартиры в двух домах, построенные для льготной ипотеки, были раскуплены «мгновенно».

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин сообщил, что в ДНР началось строительство трёх жилых домов по программе льготной ипотеки.

Он добавил, что Минстрой и Минфин РФ мониторят реализацию программы, регулярно встречаются с застройщиками и банками, задействованными в проектах.

По его словам, такая работа позволяет быстро реагировать на вызовы, возникающие в этой сфере.

Министр добавил, что перед началом строительства ипотечного жилья в ДНР была проделана большая подготовительная работа. В частности, была утверждена программа развития жилищного строительства, привлечены застройщики. Кроме того, правовая база в части законов о долевом строительстве была приведена к общероссийскому стандарту.

В августе прошлого года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента Владимира Путина сообщил, что в новых российских регионах ― ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ― приступили к возведению домов по программе льготной ипотеки. Он отметил, что на новых территориях стали строить коммерческое жильё, застройщики получили разрешение на строительство. Вице-премьер также уточнил, что первые восемь домов уже в работе.

В апреле Хуснуллин сообщил, что в новых регионах начинают возводить дома под льготную ипотеку в 2%. Он подчеркнул, что организация строительства на новых площадках начинается, несмотря ни на что.