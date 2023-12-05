Донецк, 5 декабря, 2023, 10:28 — ИА Регнум. В ДНР началось строительство трёх жилых домов по программе льготной ипотеки. Об этом 5 декабря сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин в интервью Донецкому агентству новостей.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Сейчас мы можем говорить о том, что этот процесс запущен. В ДНР уже ведётся строительство трёх домов в соответствии с 214-ФЗ, в которых возможно приобретение квартир по льготным ставкам», — сказал Файзуллин.

Он добавил, что Минстрой и Минфин РФ мониторят реализацию программы, регулярно встречаются с застройщиками и банками, задействованными в проектах.

По его словам, такая работа позволяет быстро реагировать на вызовы, возникающие в этой сфере.

Министр добавил, что перед началом строительства ипотечного жилья в ДНР была проделана большая подготовительная работа. В частности, была утверждена программа развития жилищного строительства, привлечены застройщики. Кроме того, правовая база в части законов о долевом строительстве была приведена к общероссийскому стандарту.

Как передавало ИА Регнум, в августе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента Владимира Путина сообщил, что в новых российских регионах ― ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ― приступили к возведению домов по программе льготной ипотеки. Он отметил, что на новых территориях стали строить коммерческое жильё, застройщики получили разрешение на строительство. Вице-премьер также уточнил, что первые восемь домов уже в работе.

В апреле Хуснуллин сообщил, что в новых регионах начинают возводить дома под льготную ипотеку в 2%. Он подчеркнул, что организация строительства на новых площадках начинается, несмотря ни на что.