Москва, 3 февраля, 2024, 15:10 — ИА Регнум. На южнодонецком направлении потери ВСУ за неделю составили до 735 военнослужащих. Об этом 3 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Река/ТАСС

«Потери противника составили до 735 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО «Град», — сказал Конашенков.

Он отметил, что подразделения группировки войск «Восток» слаженными действиями отразили девять атак ВСУ.

Кроме того, в районах населённых пунктов Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Старомайорское, Макаровка (ДНР) и Приютное Запорожской области нанесено поражение подразделениям 58-й, 72-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 127-й и 128-й бригад теробороны.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля Конашенков сообщил, что Вооружённые силы РФ уничтожили за сутки на южнодонецком направлении более 100 военных ВСУ. Также противник потерял два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и два орудия Д-30.

Днём ранее Конашенков заявил, что ВСУ потеряли на южнодонецком направлении ещё до 115 военных.