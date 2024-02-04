* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 4 февраля, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России возбудила ряд уголовных дел в отношении бывшего депутата Государственной думы Ильи Пономарёва (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), в числе которых дело о госизмене. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

AP/TASS Илья Пономарёв (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

В материале говорится, что Пономарёва обвиняют в госизмене в форме перехода на сторону противника, в участии в террористической организации и публичных призывах к террору. Все уголовные дела ФСБ объединила в одном производстве, уточняет СМИ.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники Следственного комитета России провели обыски в четырёх регионах страны по делу экс-депутата ГД Пономарёва. Они побывали у участников «Съезда народных депутатов» (организация признана нежелательной на территории РФ).

28 апреля Генпрокуратура России признала деятельность иностранной неправительственной организации «Съезд народных депутатов», которую создали в Польше, нежелательной на территории России. Одного из её руководителей, юриста Марка Фейгина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в октябре объявили в розыск в России.

Пономарёв уехал из Российской Федерации в 2014 году после возбуждения против него уголовного дела о растрате. Сначала он отправился в Соединённые Штаты Америки. Затем экс-парламентарий приехал на Украину, где получил разрешение на временное проживание, а позже гражданство. В России против него также возбуждено уголовное дело о фейках о Вооружённых силах России (ВС РФ).

Пономарёв — единственный из депутатов Госдумы, кто проголосовал против возвращения Крыма в состав РФ. После переезда на Украину он активно участвует в политических программах местных СМИ как эксперт по вопросам, связанным с российской властью.