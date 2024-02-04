Москва, 4 февраля, 2024, 12:23 — ИА Регнум. В США наблюдается серьёзнейший кризис лидерства. Об этом 4 февраля корреспонденту ИА Регнум заявил старший научный сотрудник ИНИОН РАН, политолог-американист Борис Межуев, комментируя успех действующего главы Белого дома Джо Байдена в праймериз Демократической партии в штате Южная Каролина.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, главной проблемой Байдена является состояние его здоровья. Если он сможет дотянуть до съезда партии, то сомнений не вызывает, что он пойдёт кандидатом в президенты от демократов, отметил американист, уточнив, что два его соперника по партии не являются серьёзными конкурентами.

Вместе с тем политолог отметил, что Байден в преддверии президентских выборов теряет голоса избирателей.

«Он проигрывает конкуренцию республиканцам Дональду Трампу и Никки Хейли. Пока не очень значительно, примерно на три процента, но со временем разрыв может увеличиться, поскольку Трамп находится в хорошей форме, а политические проблемы Байдена лишь увеличиваются», — уточнил Межуев.

Независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший, скорее всего, также отнимет голоса у Байдена, поскольку сама фамилия Кеннеди привлекательна для большого числа избирателей от демократической партии, отметил эксперт.

По его мнению, Байден выглядит как человек, который запутался во внешнеполитических проблемах, самой главной из которых является ситуация на Ближнем Востоке.

Конечно, Байден может попытаться исправить ситуацию. Для него имело бы смысл решить проблему Украины, призвать к переговорам и добиться их проведения, уточнил политолог. По его словам, в этом случае будет выбит один из тезисов Трампа о том, что из-за некомпетентного руководства администрации Байдена страна приближается к третьей мировой войне. При этом политолог усомнился, что Байдену удастся склонить главу киевского режима Владимира Зеленского к более компромиссной позиции и публично объявить об этом.

Второй момент, на который делается ставка, — это завершение войны в Газе, хотя стороны конфликта и ведут сейчас переговоры, но выглядит это всё пока сомнительно, добавил американист.

«Если ничего такого не произойдёт, если не будет прекращения огня в указанных конфликтах, то складывается ощущение, что Трампа остановить не удастся», — отметил политолог и добавил, что победа Трампа в праймериз не вызывает сомнений.

В целом ситуация в США, по его мнению, производит впечатление какого-то большого политического кризиса внутри страны. Он напомнил о том, что южные штаты начали заявлять о том, что они вообще не поддерживают политику президента, а губернатор Техаса Грег Эбботт делает более жёсткие заявления в отношении Байдена.

«И ощущение такое, что вот это серьёзнейший кризис лидерства в США. Я думаю, что перед избирателями Демократической партии стоит большой вопрос об изменении ситуации в самой партии, потому что они допустили такого глубоко пожилого человека, который к тому же находится не в лучшей физической форме, и альтернативы у них нет», — отметил политолог.

Он отметил, что это сейчас является серьёзнейшим вопросом для размышления.

Как передавало ИА Регнум, телеканал CNN спрогнозировал, что кандидат в президенты США, действующий глава Белого дома Джо Байден выиграет праймериз Демократической партии в штате Южная Каролина. Согласно оценкам телеканала, Байден набирает более 96% голосов избирателей, каждый из его оппонентов получает менее 2% голосов.

В январе Байден одержал победу на первичных выборах Демократической партии в Нью-Гэмпшире. При этом его имя не включили в бюллетени штата из-за разногласий между Национальным комитетом Демократической партии, на который американский лидер опирается в предвыборной кампании, и руководством демократов в регионе. Избиратели должны были вписывать его сами, что разрешено законами штата.

Агентство Bloomberg 24 января написало, что ряд однопартийцев Байдена посчитали достаточно низкими его шансы на победу в президентских выборах и переизбрание. Часть демократов беспокоит возраст президента США, которому в ноябре 2023 года исполнился 81 год. Кроме того, партия теряет голоса избирателей из-за позиции администрации Белого дома в отношении палестино-израильского конфликта. По мнению некоторых демократов, экс-президент Дональд Трамп, участвующий в праймериз Республиканской партии, способен гораздо успешнее справиться с обязанностями лидера страны.

Очередные выборы президента пройдут в США 5 ноября 2024 года.