Вашингтон, 25 января, 2024, 06:01 — ИА Регнум. Ряд однопартийцев президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена посчитали достаточно низкими его шансы на победу в президентских выборах и переизбрание. Об этом в среду, 24 января, сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум Байден и Трамп

По информации источника, некоторые члены Демократической партии в первую очередь обеспокоены возрастом президента, которому в ноябре исполнился 81 год. Кроме того, партия теряет голоса избирателей в связи с позицией администрации в отношении палестино-израильского конфликта.

Члены Конгресса США, представляющие демократов и с которыми беседовало агентство, назвали Байдена аутсайдером. Некоторые отметили, что экс-президент Дональд Трамп, участвующий в праймериз Республиканской партии, способен гораздо успешнее справиться с обязанностями президента.

Как передавало ИА Регнум, 20 января Дональд Трамп на митинге в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир) обвинил Джо Байдена в некомпетентности и заявил, что под его руководством США превратились в свалку для остального мира. Кроме того, Трамп пригрозил своему оппоненту уголовным преследованием, поскольку по истечении срока полномочий президента Байден лишится права на неприкосновенность.

Спустя три дня в Нью-Гэмпшире состоялись первичные выборы кандидата на пост главы государства от Республиканской партии. По итогам голосования Дональд Трамп опередил свою главную соперницу — Никки Хейли. Ранее на праймериз в этом штате Трамп побеждал в 2016 и 2020 годах.