Вашингтон, 24 января, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден, намеренный переизбраться на пост в ноябре, одержал победу на первичных выборах Демократической партии в штате Нью-Гэмпшир, состоявшихся накануне. Об этом 24 января сообщило агентство Associated Press.

AP/TASS Президент США Джо Байден

Действующий президент уверенно победил своих оппонентов: конгрессмена Дина Филлипса (от штата Миннесота) и писательницу Марианну Уильямсон.

Имя Байдена не включили в бюллетени в Нью-Гэмпшире из-за разногласий между Национальным комитетом Демократической партии (НКДП), на который американский лидер опирается в предвыборной кампании, и руководством демократов в штате. Избиратели должны были вписывать его сами, что допускается законами штата.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января Байден высказал уверенность в том, что экс-президент США Дональд Трамп будет кандидатом на пост главы государства от Республиканской партии. Действующий президент отметил, что рассчитывает на поддержку не только сторонников своей политической силы, но и части республиканцев и беспартийных американцев.

Ранее в этот же день пропалестинские активисты восемь раз прерывали выступление Байдена на предвыборном мероприятии в штате Вирджиния. Во время мероприятия охрана вывела из зала около десяти человек, выкрикивавших негативные лозунги в адрес властей США.

Трамп 23 января объявил о своей победе на первичных выборах кандидата на пост президента США от Республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир. Он назвал эту победу одной из самых важных и выразил уверенность в переизбрании на пост главы государства осенью.