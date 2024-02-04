Симферополь, 4 февраля, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда дал понять киевскому режиму, что жителей Крыма пора оставить в покое. Об этом депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил 4 февраля, комментируя слова Дуды о принадлежности полуострова России.

AP/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда

Он подчеркнул, что Западу пора смириться с тем, что Крым останется в составе России, а любого агрессора при необходимости поставят на место.

«Президент Польши набрался смелости и фактически дал сигнал киевским властям оставить крымчан в покое и перестать тешить себя иллюзиями и бравадой о захвате Крыма», — сказал Шеремет «РИА Новости».

Парламентарий добавил, что слова Дуды продемонстрировали цинизм и лицемерие западных элит, которые на протяжении десяти лет твердили и лгали о том, что у Крыма якобы нет законных оснований для возвращения в состав России.

Дуда 3 февраля в интервью программе Kanal Zero на YouTube заявил о том, что Украине едва ли удастся вернуть Крым под свой контроль. Он напомнил, что до передачи в состав Украинской ССР полуостров находился в составе России, для РФ этот регион имеет особое значение.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал слова Дуды откровенно шокирующими для киевского режима. По его словам, в Киеве точно не ждали от Польши подобного политического демарша.

Крым вошёл в состав РФ в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, эту позицию разделяют многие страны Запада.