Москва, 4 февраля, 2024, 03:45 — ИА Регнум. Если электронная цифровая подпись (ЭЦП) окажется в руках третьих лиц, это может обернуться большими проблемами — вплоть до потери жилья. О способах мошенничества в интернете рассказал агентству «Прайм» адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов.

Tim Pierce Подпись

Эксперт наряду с плюсами электронной подписи перечисли и риски для её владельца.

Так, если ЭПЦ окажется у мошенников, то на имя владельца могут быть оформлены кредиты, его могут сделать руководителем фирмы-«однодневки», имущество может быть продано и так далее.

«Могут быть также совершены юридически значимые действия, в результате которых именно вы можете быть привлечены к ответственности вплоть до уголовной», — добавил Кирилл Данилов.

Адвокат дал совет: не использовать один носитель для электронных подписей нескольких лиц, контролировать передачу носителя другим людям, не записывать на сам носитель или на другое место, доступное третьим лицам, пароль от подписи.

Как сообщало ИА Регнум, в случае подозрительного телефонного звонка лучшим решением будет прекратить разговор. Об этом рассказал эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин.

По словам эксперта, даже обычное слово «да», которые многие люди используют в начале звонка вместо «алло», может быть использовано мошенниками в дальнейшем для голосового подтверждения действий от имени аккаунта жертвы. Поэтому ответы «да» и «нет» желательно исключить. Альтернативными вариантами могут быть «слушаю вас», «не имею возможности», «отрицаю».

Член СПЧ при президенте РФ Шота Горгадзе отметил, что мошенники часто пользуются доверием незащищённых слоёв населения, особенно одиноких пенсионеров. Они могут притворяться представителями соцслужб и коммунальщиками. Он посоветовал гражданам звонить в управляющую компанию, чтобы удостовериться, кто к ним пришёл. Кроме того, собственники квартиры всегда имеют право попросить визитёров показать документы сотрудника соответствующей службы.