Москва, 2 февраля, 2024, 07:51 — ИА Регнум. В случае подозрительного телефонного звонка лучшим решением будет прекратить разговор. Об этом Lenta.ru рассказал эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

По совету эксперта, телефонный разговор, кажущийся подозрительным, лучше прервать. Не стоит пытаться разыгрывать мошенника с целью его проучить — всё сказанное человеком может быть использовано против него же.

«Даже обычное слово «да», которые многие люди используют в начале звонка вместо «алло», может быть использовано мошенниками в дальнейшем для голосового подтверждения действий от имени аккаунта жертвы. Поэтому ответы «да» и «нет» желательно исключить. Альтернативными вариантами могут быть «слушаю вас», «не имею возможности», «отрицаю», — пояснил Константин Шуленин.

Как сообщало ИА Регнум, неустановленные лица похитили у актёра и режиссёра Андрея Щербович-Вечера более 600 тыс. рублей, получив доступ к его мобильному телефону.

По данным источника, мошенники, с помощью приложения получив доступ к телефону пострадавшего, совершили безналичный перевод средств с его банковского счёта. Было похищено 637,17 тыс. рублей.

Дочь народной артистки РСФСР Валентины Талызиной отдала мошенникам 2,2 млн рублей, пока её мать находилась в больнице.