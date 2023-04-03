Москва, 3 апреля, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Идеей об обязательном допуске в квартиры сотрудников ЖКХ могут воспользоваться мошенники, предупредил адвокат, член СПЧ при президенте РФ Шота Горгадзе в беседе с ИА REGNUM.

Владимир Трефилов/РИА Новости Счетчик

Так, 3 апреля газета «Известия» сообщила, что Минстрой направил в правительство письмо с просьбой обязать граждан впускать работников ЖКХ в квартиры для установки и обслуживания умных счетчиков. Для граждан, которые будут повторно отказывать в допуске коммунальщикам, будет предусмотрена административная ответственность.

По мнению Горгадзе, нет никаких нарушений в правах человека или незаконных действий в том, чтобы сотрудники ЖКХ имели возможность зайти в квартиру для установки и проверки счетчиков. Более того, это полезное дело, способное снизить риски при проблемах, например, с газовым оборудованием.

Если же гражданин противится визиту представителей ЖКХ, то это, наоборот, может вызвать вопросы. Эксперт допустил, что такой гражданин пытается где-то уменьшить показатели, «самостоятельно нечестно что-то подкрутить на счётчиках».

При этом адвокат советует не забывать и о мошенниках, которые часто пользуются доверием незащищённых слоёв населения, особенно одиноких пенсионеров. Мошенники могут притворяться представителями соцслужб и коммунальщиками. Поэтому, по мнению адвоката, нужно чётко продумать механизм визита. Например, предварительно из управляющей компании может поступать звонок, предупреждающий о приходе специалистов и дате проверки. Необходима и обратная связь — номер телефона УК, чтобы граждане могли удостовериться в том, кто их посетил. Кроме того, собственники квартиры всегда имеют право попросить визитёров показать документы сотрудника соответствующей службы. Также в каждом доме полезно разместить информацию с контактами управляющей компании и специалистами ЖКХ.