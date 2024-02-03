Брюссель, 3 февраля, 2024, 20:38 — ИА Регнум. Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Брюсселе не приняли решение по вопросу об оказании военной помощи Украине, сообщил 3 февраля глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА Регнум

Обсуждение вопроса предполагается продолжить на следующей встрече, 19 февраля.

«Была серьёзная дискуссия о поддержке Украины, мы обсуждали ситуацию на поле боя, поддержку, а также фонд поддержки Украины, который должен быть согласован в будущие дни. Мы все согласны, что Украине нужно больше оружия, больше поддержки, которая должна прийти сейчас», — сказал Боррель журналистам.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 1 февраля лидеры 27 стран ЕС одобрили выделение из бюджета Евросоюза 50 млрд евро Украине в течение ближайших четырёх лет. В ЕС согласились с предложением по контролю за расходованием этих средств, соблюдением финансовых интересов и возможными нарушениями.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что выделенные ЕС средства пойдут на поддержку «обанкротившегося» украинского государства, а не на закупки оружия для ВСУ. При этом лидеры Евросоюза в декларации по итогам того же саммита призвали ускорить поставки оружия на Украину.