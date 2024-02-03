Лисичанск, ЛНР, 3 февраля, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Число погибших после удара ВСУ по городу Лисичанску в Луганской Народной Республике (ЛНР) увеличилось до семи человек, сообщили оперативные службы республики.

Администрация Лисичанска/ТАСС

«Сейчас известно о семи погибших мирных жителях», — сказал собеседник ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля ВСУ нанесли удар по зданию пекарни в Лисичанске. Под завалами могут находиться до 40 человек. Власти сообщали, что как минимум восемь человек получили ранения, один из пострадавших — в тяжёлом состоянии.

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В выходные в этой пекарне всегда многолюдно, отмечали ранее в военной комендатуре ЛНР. ВСУ при отсутствии успехов на фронте целенаправленно нанесли удар по мирным гражданам, вблизи пекарни нет никаких военных объектов, отметили в службе.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС и военной комендатуры, с помощью спецтехники осуществляются попытки вызволить людей из-под завалов, сообщал глава ЛНР Леонид Пасечник. Всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь, добавил он.

В МЧС, в свою очередь, уточнили, что из-под завалов здания пекарни извлекли тела пятерых погибших, шесть человек спасены.