Париж, 3 февраля, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал распустить НАТО и Евросоюз из-за усилившейся риторики о разжигании войны с Россией.

Sascha Steinach/DPA/TASS

«Вот и румынский генерал проболтался: «Война идёт не между Украиной и Россией, а между «демократическим миром» и Россией, то есть НАТО против России: очевидно! Давайте остановим этот стремительный бросок к катастрофе, немедленно ликвидировав ЕС и НАТО!» — написал он в соцсети X.

Ранее начальник штаба обороны Румынии генерал Георгицэ Влад заявил, что нужно «быть готовым к войне» с президентом России Владимиром Путиным.

Заявление румынского генерала раскритиковал сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что на Западе все, как заведённые, говорят одно и то же. По его словам, румынский генерал опасался, что его опередят коллеги из других второстепенных стран НАТО, но опоздал, поскольку глава МИД ФРГ Анналена Бербок давно опередила всех, заявив, что Запад уже якобы находится в состоянии войны с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что для этого нет никаких резонов ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного. По его словам, страны НАТО сами искусственно создают проблемы, потому что не хотят иметь в лице России конкурента.