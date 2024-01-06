Вашингтон, 6 января, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Одесса, Харьков, Николаев и Днепропетровск войдут в состав России по окончании спецоперации, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U. S. Tour of Duty.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Есть предположение, что всё закончится к сентябрю. Когда всё закончится, карта Украины не будет выглядеть, как сейчас. Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков также будут территориями России», — поделился он своим мнением.

Риттер также отметил, что украинская армия терпит полный крах на поле боя и скоро наступит момент, когда уже ничто не сможет остановить Вооружённые силы России.

Как передавало ИА Регнум, британский телеканал Sky News также прогнозировал, что российские войска могут перейти в решающее наступление — взять Одессу и всё черноморское побережье Украины. Однако, по мнению журналистов телеканала, конфликт в 2024 году не закончится, несмотря на «патовую ситуацию» в ВСУ.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов на «Итогах года», заявил, что Одесса — это русский город и все об этом хорошо знают. Он подчеркнул, что весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, назвав его историческими российскими территориями.

Риттер ранее отмечал, что Польша, Румыния и Венгрия могут разделить между собой территории Украины, это приведёт к полному распаду страны. Он отмечал, что дело не только в том, что Россия может взять Харьков и Одессу, идут разговоры о том, что Польша может попытаться разделить Западную Украину, Венгрия может объявить о своих правах на Закарпатье, у Румынии тоже есть интересы.

Британское издание Daily Express, в свою очередь, написало, что американские политики понимают, что ради завершения конфликта Украину придётся разделить.