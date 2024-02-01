* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Луганск, 1 февраля, 2024, 08:59 — ИА Регнум. Диверсионно-разведывательные группы, в составе которых есть боевики террористического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действуют на краснолиманском участке фронта в Донбассе. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 1 февраля в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации его источников, работа ДРГ выявлена в районе посёлков Червоная Диброва и Кузьмино в Кременском районе ЛНР.

«Небольшие группы националистов из террористической группировки «Азов» работают в непосредственной близости с нашими позициями, ведут беспокоящий огонь для выявления наших огневых точек», — отметил Марочко.

Он добавил, что группах есть женщины. По меньшей мере две из них — операторы БПЛА.

Ранее эксперт сообщил, что на купянском участке в районе сёл Песчаное и Синьковка были зафиксированы переговоры англоязычных экипажей. Иностранцы, управляющие бронетехникой, действуют на стороне противника.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января Марочко проинформировал об успешном продвижении российских войск в районе освобождённого села Табаевка в Харьковской области.