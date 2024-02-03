Москва, 3 февраля, 2024, 15:08 — ИА Регнум. ВСУ за неделю потеряли более 2245 бойцов на донецком направлении. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 3 февраля на брифинге.

Евгений Биятов/РИА Новости

По данным ведомства, за период с 27 января по 3 февраля под Донецком подразделения Южной группировки войск отразили 22 атаки противника и улучшили положение по переднему краю.

Бои шли в ДНР у Верхнекаменского, Артёмовского, Красного, Клещеевки, Курдюмовки, Андреевки, Белогоровки, Переездного и Георгиевки.

Противник потерял свыше 2245 бойцов, пять танков, 19 боевых бронированных машин, 63 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии и две боевых машины РСЗО «Град», добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВС России в январе освободили населённые пункты Весёлое, Крахмальное и Табаевка в результате активных действий на купянском, краснолиманском и донецком направлениях. Он отметил, что российские военные продолжают методично снижать боевой потенциал противника.