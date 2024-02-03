Белгород, 3 февраля, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли село Дроновка в Грайворонском районе Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил 3 февраля в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Под обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет», — написал Гладков.

По словам губернатора, в селе повреждён один дом. В нём выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор. В Дроновке продолжается подомовой обход.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля в Белгородской области под обстрел со стороны ВСУ также попал посёлок Задорожный в Краснояружском районе. Там повреждены два частных дома и линия электропередачи. Электроснабжение нарушено в Задорожном, селе Теребрено и посёлке Прилесье.

Кроме того, атаке украинского дрона-камикадзе подверглась окраина села Долгое в Валуйском районе. Там повреждён инфраструктурный объект связи.