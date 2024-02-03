Белгородский посёлок Задорожный попал под обстрел ВСУ
Гладков: ВСУ обстреляли белгородский посёлок Задорожный, пострадавших нет
Краснояружский район, Белгородская область, 3 февраля, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли посёлок Задорожный Краснояружского района Белгородской области, сообщил 3 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Под обстрел ВСУ попал посёлок Задорожный Краснояружского района. Пострадавших нет», — написал он.
Глава Белгородской области добавил, что повреждения получили два частных домовладения. В одном доме пробита крыша и выбиты окна, во втором — выбиты окна и посечён фасад.
Кроме того, есть повреждение линии электропередачи.
Как передавало ИА Регнум, в ночь на 3 февраля в Белгородской области отразили атаку украинского беспилотника. По словам Гладкова, система ПВО сработала в Новооскольском городском округе. Обошлось без пострадавших.
В одном из частных домовладений на хуторе Подольхи в результате падения обломков дрона были выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор. Кроме того, оказался повреждён припаркованный автомобиль КамАЗ.
Позднее Минобороны России информировало, что средства противовоздушной обороны на территории России в ночь со 2 на 3 февраля нейтрализовали семь украинских беспилотников.
Уточняется, что силы ПВО перехватили и уничтожили в небе над Белгородской областью четыре беспилотника, два — в Волгоградской, ещё один — в Ростовской области.