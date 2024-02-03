Валуйский район, Белгородская область, 3 февраля, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Окраину села Долгое Валуйского городского округа Белгородской области атаковали Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Окраина села Долгое Валуйского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, повреждён инфраструктурный объект связи. Оперативные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, сегодня Белгородский посёлок Задорожный попал под обстрел ВСУ. Пострадавших нет. Вячеслав Гладков отметил, что повреждения получили линии электропередачи и два частных дома, где выбило окна и пробило крышу.

Днём ранее, 2 февраля Белгородскую область атаковали около 20 украинских БПЛА. Кроме того, ВСУ выпустили по региону свыше 70 снарядов, сообщил Вячеслав Гладков.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны ПВО на территории страны в ночь со 2 на 3 февраля уничтожили семь украинских беспилотников.