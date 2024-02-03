Новый Оскол, Белгородская область, 3 февраля, 2024, 05:05 — ИА Регнум. В Белгородской области в ночь на 3 февраля отразили атаку украинского беспилотника, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«В Новооскольском городском округе сработала наша система противовоздушной обороны — сбит БПЛА самолётного типа. Пострадавших нет», — написал в Telegram-канале глава Белгородской области.

В хуторе Подольхи в одном из частных домовладении в результате падения обломков дрона были выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор. Кроме того, оказался повреждён припаркованный автомобиль КАМАЗ, уточнил Гладков.

Власти заверили, что подомовой обход территории продолжится в светлое время суток.

Как сообщало ИА Регнум, 30 января ВСУ атаковали два населённых пункта в Белгородской области с помощью дронов-камикадзе. Так, в селе Мокрая Орловка взрывом была повреждена линия газоснабжения, а в селе Дроновка — линия электроснабжения. Без света остались жители двух улиц. Пострадавших в результате атак не было.

В течение 1 февраля Белгородскую область атаковали около 20 беспилотников ВСУ. По населённым пунктам региона украинские боевики выпустили более 70 снарядов. Пострадавших и разрушений нигде не было.