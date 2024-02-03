Брюссель, 3 февраля, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Ситуация на Ближнем Востоке после ударов США по Сирии и Ираку является критической. Такую оценку дал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, Ближний Восток является «котлом, который может взорваться в любой момент».

«Мы призываем всех к деэскалации, мы переживаем критическую ситуацию», — сказал глава евродипломатии.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы США в ночь на 3 февраля нанесли удар по более чем 85 целям в Ираке и Сирии, использовав не менее 125 высокоточных боеприпасов. В результате были поражены командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также другие объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и его союзников.

В результате ударов американских ВВС на востоке Сирии были убиты не менее 13 человек. В числе погибших — сторонники проиранских группировок. Также военные США атаковали объекты на иракской территории близ приграничного города Эль-Каим.

Вместе с тем в минобороны Сирии подчеркнули, что удары США не имеют никаких оправданий и направлены на то, чтобы ослабить возможности сирийской армии и её союзников в борьбе с терроризмом.