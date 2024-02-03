Дамаск, 3 февраля, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Авиаудары Вооружённых сил США по востоку Сирии привели к жертвам среди мирных жителей и военных и нанесли большой ущерб. Об этом 3 февраля сообщило министерство обороны Сирии.

Иван Шилов ИА Регнум

«Американские оккупационные войска совершили сегодня неприкрытую воздушную агрессию против ряда позиций и городов на востоке Сирии и около сирийско-иракских границ», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате погибли несколько мирных жителей и военных. Кроме того, есть раненые, нанесён большой ущерб государственной и частной собственности.

Ведомство подчеркнуло, что удары США не имеют никаких оправданий и направлены на то, чтобы ослабить возможности сирийской армии и её союзников в борьбе с терроризмом.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы США в ночь на 3 февраля нанесли удар по более чем 85 целям в Ираке и Сирии, использовав не менее 125 высокоточных боеприпасов. В результате были поражены командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также другие объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и его союзников.

В результате ударов американских ВВС на востоке Сирии были убиты не менее 13 человек. В числе погибших — сторонники проиранских группировок. Также военные США атаковали объекты на иракской территории близ приграничного города Эль-Каим.