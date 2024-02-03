Париж, 3 февраля, 2024, 06:22 — ИА Регнум. Украинские военные пожаловались на нехватку оружия и нерабочую западную технику. Об этом французская газета Figaro выпустила репортаж с места событий.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

По информации корреспондента издания, который побывал на передовой, у киевских военных, как признался один из них, все из 20 полученных от Запада танков, находятся в нерабочем состоянии. А те, которые ещё могут двигаться, каждый раз приходится ремонтировать перед боевым выходом.

«Оборудование ненадежное, опасное, а запасных частей у нас больше нет. Нам дают боеприпасы, ограниченные дальностью в 7 км, их слишком мало. С этими снарядами мы вынуждены приближаться к русским на 3 км для удара, и на этом расстоянии они бьют по нам беспилотниками-камикадзе ещё до того, как мы пустим первый снаряд», — пожаловался украинец.

Как сообщало ИА Регнум, военнослужащие российской армии пресекли четыре попытки украинских боевиков усилить передовые позиции и провести ротацию на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Противник лишился самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», двух гаубиц Д-30, двух автомобилей и двух беспилотников, а также более 100 военнослужащих.

Положение украинских военных на поле боя кардинально отличается от радужных рассказов киевских властей. ВСУ нужно больше оружия от Запада, чтобы исправить ситуацию, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.