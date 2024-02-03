Киев, 3 февраля, 2024, 04:31 — ИА Регнум. Положение украинских военных на поле боя кардинально отличается от радужных рассказов киевских властей. ВСУ нужно больше оружия от Запада, чтобы исправить ситуацию, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

По словам Порошенко, киевский режим «надел на людей розовые очки». Правительство Украины заставляет их поверить в то, что армия хорошо справляется со своей задачей. А на самом деле бойцам нечем воевать — заканчиваются даже снаряды, и по словам политика, это «огромная проблема» для ВСУ.

«Их заставляют поверить, что в конце лета мы будем пить чай в Крыму. В реальности ситуация совсем другая. В результате люди не понимают, для чего нужна новая мобилизация. Они видят, как арестовывают участников протестов. Некоторые пугаются и бегут из страны», — признал Порошенко и настоятельно акцентировал, что европейцы должны дать всё необходимое вооружение, без каких-либо условий.

В репортаже издания отмечается, что только на кладбище в Харькове с момента начала спецоперации появилось 900 захоронений украинских военных.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России уничтожили за сутки на южнодонецком направлении более 100 военных ВСУ, сообщил 2 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Днём ранее Конашенков заявил, что Вооружённые силы Украины потеряли на южнодонецком направлении ещё до 115 военных.

Потери ВСУ за январь составили свыше 23 тыс. человек убитыми и ранеными, сообщил 2 февраля министр обороны России Сергей Шойгу. В январе также было уничтожено более 3 тыс. единиц различного вооружения, включая иностранное. В том числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.