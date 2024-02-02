Киев, 2 февраля, 2024, 23:51 — ИА Регнум. Главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный доложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о ситуации на поле боя, отметив особые сложности для ВСУ в районе Авдеевки. Об этом 2 февраля по итогам заседания сообщил в Telegram-канале глава киевского режима.

Иван Шилов ИА Регнум

«[Обсуждалась] ситуация на фронте. <…> Авдеевка — особенно сложно. Докладывали главком Залужный и командующие направлениями», — написал Зеленский.

Известно, что с докладом также выступал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января Залужный в телефонном разговоре с главкомом объединёнными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи рассказал о сложной обстановке в зоне боевых действий. По словам украинского военачальника, ВСУ концентрируются на отражении атак, продолжают обороняться.

Президент России Владимир Путин 31 января назвал Авдеевку одним из важнейших направлений, где сейчас идут боевые действия. Самый острый и опасный участок борьбы за Россию сейчас в зоне специальной военной операции, но борьбу за будущее страны ведёт каждый россиянин, подчеркнул глава государства.

Немецкая газета Bild со ссылкой на источники 1 февраля написала о том, что главком ВСУ несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки в ДНР, но глава Зеленский был против этого. По информации журналистов, отводом войск Залужный намеревался выровнять фронт, но не получил одобрения от руководства страны.