Москва, 1 февраля, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Черемушкинский районный суд Москвы оштрафовал на 45 тыс. рублей экс-главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (признан в РФ иноагентом) за нарушение закона о деятельности иностранных агентов.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Алексей Венедиктов (признан в РФ иноагентом)

В некоторых публикация Венедиктова в Сети с августа 2023 года отсутствовали соответствующие маркировки о том, что материал распространён лицом, осуществляющим деятельность иноагента. В итоге в отношении журналиста был составлен протокол по ч. 4 ст. 19.34 («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). 1 февраля суд рассмотрел протокол и вынес решение о штрафе.

В январе рэпера Алишера Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Савёловский суд оштрафовал на 50 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах. Ранее, в июне прошлого года, суд назначил Моргенштерну штраф в размере 40 тысяч рублей за отказ указать в социальных сетях статус иноагента.

Роскомнадзор сообщил, что за 2023 год треть иноагентов оштрафовали за отсутствие маркировки на более чем 11 млн рублей.