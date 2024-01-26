* Потапенко — запрещённая в России организация

Москва, 26 января, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов российского блогера Дмитрия Потапенко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и журналиста Максима Трудолюбова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), сообщается на сайте ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Кроме того, в список иноагентов попал проект «ВОТ ТАК» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Согласно информации министерства, Потапенко* являлся респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ.

Он также распространял недостоверные сведения о принимаемых органами российской власти решениях и проводимой политике. Помимо этого, Потапенко* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений иноагентов.

По данным Минюста, журналист и бывший главный редактор «Медузы» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Максим Трудолюбов* сотрудничал с организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Он также выступал против проведения специальной военной операции и распространял недостоверные данные, направленные на формирование негативного образа России и Вооруженных сил РФ. Кроме того, журналист участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иноагентов. Трудолюбов* в России не проживает.

Проект «ВОТ ТАК»* по информации Минюста который распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, его деятельность была направлена на создание и распространение материалов иноагентов. Проект также выступал против проведения спецоперации. Учредителем «ВОТ ТАК»* является иностранная медиакорпорация.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что иностранных агентов необходимо полностью лишить возможности зарабатывать деньги в России. Кроме того, он призвал давать статус иноагента и тем лицам, которые занимаются деятельностью, направленной против духовно-нравственных ценностей.

В конце июня Пленум Верховного суда РФ вынес постановление, согласно которому иностранные агенты не смогут являться наблюдателями на выборах в России.

Реестр иностранных агентов в России появился в декабре 2022 года. В него включают физических лиц, а также зарегистрированные и незарегистрированные некоммерческие и неправительственные организации, СМИ и общественные объединения.