* внесён в список террористов и экстремистов

Москва, 2 февраля, 2024, 20:53 — ИА Регнум. МВД России объявило в федеральный розыск адвоката Александра Федулова. Соответствующие данные появились в базе розыска ведомства 2 февраля.

Максим Шипенков / EPA / ТАСС

«Федулов Александр Владимирович. 5 июля 1987 года рождения. Разыскивается по статье УК», — сказано в сообщении.

По какой именно статье ведётся розыск, не уточняется. В октябре 2023 года Федулов сообщал, что покинул территорию Россию.

Как сообщало ИА Регнум, МВД 2 февраля также объявило в розыск ещё одного адвоката Алексея Навального (внесён в список террористов и экстремистов) — Ольгу Михайлову, которой ранее были заочно предъявлены обвинения в участии в экстремистском сообществе.

По данным следствия, адвокаты, используя свой статус, посещали колонию, в которой отбывает наказание Навальный, и регулярно передавали информацию между участниками экстремистского сообщества, тем самым содействуя ему в его руководстве.

Михайлова ранее сообщала, что также находится за границей.

В октябре 2023 года Басманный суд Москвы по обвинению в участии в экстремистском сообществе арестовал троих других адвокатов: Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. Им вменяется участие в экстремистском сообществе. Арестованным грозит от 2 до 6 лет лишения свободы. Подробности обвинений официально не разглашались.