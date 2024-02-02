МВД России объявило в розыск адвоката Навального Ольгу Михайлову
Москва, 2 февраля, 2024, 15:50 — ИА Регнум. МВД России объявило в розыск Ольгу Михайлову, которой ранее были заочно предъявлены обвинения в экстремизме.
16 января Михайловой, которая защищала блогера Алексея Навального (включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму), было инкриминировано совершение преступления, предусмотренного статьей 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»).
По данным следствия, так адвокаты, используя свой статус, посещали колонию, в которой отбывает наказание Навальный и регулярно передавали информацию между участниками экстремистского сообщества, тем самым содействуя ему в его руководстве.
Сама Михайлова сообщала, что находится за границей.
В октябре прошлого года Басманный суд Москвы по обвинению в участии в экстремистском сообществе арестовал троих других адвокатов: Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. Им вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе). Им грозит от 2 до 6 лет лишения свободы. Подробности обвинений официально не разглашались.