Москва, 2 февраля, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин лично вручил первый в России орден «За доблестный труд», которым был награжден коллектив НПО «Сплав».

Официальный интернет-портал правовой информации

Предприятие занимается разработкой реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем. 2 февраля российский лидер прибыл в Тулу, где в том числе выступил на мероприятии «Всё для Победы!».

Указ президента о награждении коллектива «Сплава» был опубликован в пятницу утром. В ходе визита в Тулу глава госудасртва передал награду гендиректору НПО «Сплав» Ринату Идрисову.

Коллектив, как отмечалось в указе российского лидера, отмечен орденом за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии научного и оборонного потенциала России,

Как писало ИА Регнум, Путин учредил орден «За доблестный труд» 1 февраля. Орденом будут награждаться граждане России за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны. Также награду будут получать за высокопроизводительный труд, способствующий повышению конкурентоспособности российской экономики, и за большие заслуги в области государственного строительства и научно-технологического развития.

Научно-производственное объединение «Сплав» имени Ганичева — головное предприятие-разработчик реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем. На СВО применяются такие разработки предприятия, как РСЗО «Торнадо-С» и ТОС «Солнцепек», а также система дистанционного минирования «Земледелие».

Всего же объединением создано более десятка РСЗО и 32 типа реактивных снарядов к ним, в том числе «Ураган», «Смерч», а также «Град-М» и другие.

Владимир Путин в частности высоко оценил работу тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк». Он отметил, что данных ТОС становится всё больше и больше.