Тула, 2 февраля, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Тяжёлая огнемётная система (ТОС) «Солнцепёк» работает очень эффективно, их становится всё больше и больше, заявил 2 февраля президент России Владимир Путин.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Солнцепёков» всё больше и больше становится», — сказал глава государства на встрече с представителями проекта «Всё для Победы», комментируя мнение одной из участниц встречи о том, что такого вооружения пока не так много на фронте.

Российский лидер добавил, что «Солнцепёки» очень эффективно работают.

Как передавало ИА Регнум, установку «Солнцепёк» разработали в 2001 году на основе советской огнемётной системы «Буратино» (её разработкой занималось ещё в 1970-х годах омское «Конструкторское бюро транспортного машиностроения») и в сущности является её модификацией. По сути, обе установки представляют собой тяжёлые реактивные системы залпового огня (РСЗО), аналогичные «Граду», «Смерчу» и «Урагану».

В специальной военной операции «Солнцепёк» применяют с первых дней. Экипажи тяжёлых огнемётных систем 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» Вооружённых сил России 10 января поразили на купянском направлении укреплённые блиндажи и бронетехнику ВСУ. Огневую задачу выполнили с расстояния более 4,5 км с использованием современных программных систем топогеодезической привязки.