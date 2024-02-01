Москва, 1 февраля, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин учредил орден «За доблестный труд». Соответствующий указ опубликован 1 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

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«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю учредить орден «За доблестный труд», — говорится в документе.

Указ устанавливает, что орденом будут награждаться граждане РФ за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны.

Также награду будут получать за высокопроизводительный труд, способствующий повышению конкурентоспособности российской экономики, и за большие заслуги в области государственного строительства и научно-технологического развития.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января Путин наградил и. о. ректора Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николая Цискаридзе орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В указе было отмечено, что Цискаридзе награждён за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность.