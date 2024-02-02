Тула, 2 февраля, 2024, 17:35 — ИА Регнум. С начала специальной военной операции значительно увеличились поставки в войска беспилотников и артиллерийских снарядов, поставки танков увеличились в пять раз. Об этом 2 февраля сообщил президент России Владимир Путин.

Евгений Курсков/ТАСС

Глава государства отметил, что выполнение гособоронзаказа идёт практически на уровне 100%.

Кроме того, Путин подчеркнул, что на 2024 год гособоронзаказ существенно увеличен и полностью обеспечен финансами. При этом, по его словам, на предприятия оборонно-промышленного комплекса сейчас осваивается выпуск принципиально новой техники.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что более 520 тыс. новых рабочих мест создано в российском оборонно-промышленном комплексе за последние 1,5 года.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 26 январяна Едином дне приёмки военной продукции заявил о наращивании возможностей российских группировок в зоне СВО благодаря росту производства основных видов вооружений и боеприпасов. Министр подчеркнул, что техника и средства поражения своевременно поступают в зону СВО.

Помимо этого, 9 января Шойгу заявил, что Минобороны в 2024 году продолжит оснащение российских бойцов в зоне СВО вооружением с искусственным интеллектом.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы ВПК по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной техники 11 января заявил, что в 2023 году были выполнены все запланированные поставки особо востребованных образцов вооружения и средств поражения.